Réseau des référents handicap : un premier atelier réunit les secteurs privé et public

Le 8 octobre dernier, le Réseau des Référents Handicap du secteur privé porté par l'Agefiph, et celui de la fonction publique (animé par le FIPHFP via le Handi-Pacte La Réunion et par la PFRH) se sont réunis pour la première fois lors d'un atelier commun organisé autour de la thématique « Comment aborder le handicap au travail ? ». Une cinquantaine de personnes ont répondu présentes pour cet événement riche en partages et apprentissages.

La matinée a commencé par un jeu d'interconnaissance où chacun a pu se présenter puis définir, tou.te.s ensemble, le super pouvoir qui définissait leur groupe. "Energie", "Bonheur, "Empathie", "Changer le regard sur le handicap"... sont, entre-autres, e supers-pouvoirs que les référents handicap ont choisi de mettre en lumière. Groupe "Empathie" Groupe "Energie" Groupe "Bonheur" L'atelier s'est ensuite déroulé en deux temps, pour permettre à chacun.e de s'approprier le sujet : Un atelier sur la détection des collaborateurs potentiellement concernés : quels signes peuvent alerter, quels acteurs peuvent être mobilisés ?

Des jeux de rôle permettant de travailler très concrètement autour de la question suivante : comment aborder la question du handicap avec un collaborateur qui ne s’est pas encore déclaré ? La matinée s'est terminée par des témoignages d'employeurs, celui d’une entreprise du secteur privé (Mr Bricolage) et d’un établissement public (CHU de La Réunion) sur la stratégie de communication développée au niveau de l’entreprise et les actions de sensibilisation menées afin de créer un climat « handi-accueillant ». Cet événement s’est déroulé dans un climat très convivial, tout en respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières ! Les participant.e.s ont tous fortement salué cette initiative qui leur a permis de se confronter à des pratiques différentes, de rencontrer d’autres acteurs et d’élargir leur réseau. Une expérience à renouveler !