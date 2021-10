Vient de paraitre le tableau de bord Emploi-chômage des personnes handicapées – 1er semestre 2021

À la différence du tout public, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) n'a pas augmenté depuis le 1er confinement. Il a même diminué de 2,2 % au niveau national (-2,9 % pour l’ensemble des publics), soit près de 11 000 demandeurs de moins en un an et plus de 30 000 en 3 ans. Découvrez les principaux enseignements du dernier tableau de bord emploi chômage des personnes handicapées.